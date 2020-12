В Екатеринбурге объявят конкурс по строительству мусороперерабатывающего завода

В этом году начнут искать подрядчика, который займется проектированием, строительством и эксплуатацией нового мусороперерабатывающего комплекса для Екатеринбурга.

По словам замминистра ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, конкурсная документация появится уже 14 декабря. При этом до сих пор не определили площадку для строительства полигона и завода. Теперь процедурами, которые связаны с поиском места, оформлением земельного участка и экологическими экспертизами, будет заниматься подрядчик. Победитель конкурса в течение года должен будет определиться с земельным участком, провести изыскания, принять землю в случае необходимости в государственную собственность,пояснил Свалов Е1. По его словам, рассматривают площадку в радиусе 100 километров от столицы Урала. У компании, которая возьмется за решение мусорного вопроса Екатеринбурга, уже должен быть подобный опыт. На конкурс могут заявиться российские и зарубежные компании. Участок для строительства должен быть в удалении от жилых домов, не должен находиться в зоне санитарной охраны водных объектов, также есть ограничения по лесному фонду. При этом он не может располагаться слишком далеко от города, так как это повлияет на тариф. У нас есть четкое понимание, что только после получения разрешений начнется строительство. Мы планируем создать мусороперерабатывающий комплекс на 700 тысяч тонн и полигон на 600 тысяч тонн. Он будет вводиться в эксплуатацию постепенно, в течение 25 лет. Плюс станция производства из органики биокомпостированного материала и цех по производству топлива,рассказал Свалов. Напомним, в конце ноября в Нижнем Тагиле провели публичные слушания по строительству полигона ТБО, на них пришло примерно 250 человек. В Нижнем Тагиле на публичные слушания по полигону ТБО пришло около 250 человек

