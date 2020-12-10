В Екатеринбурге по «горячим следам» задержан «телефонный террорист»

В Екатеринбурге по «горячим следам» задержан «телефонный террорист»

Сегодня, 08:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге полиция задержала молодого человека, который позвонил в дежурную часть и сообщил о заложенной бомбе. Его вычислили почти сразу после звонка.

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Вайнера рядом с «Пассажем» был задержан телефонный террорист, пишет E1 со ссылкой на очевидцев.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о бомбе поступило по линии «02» в 13:13. Неизвестный мужчина рассказал, что в Екатеринбурге произойдет «страшный фейерверк со всеми вытекающими последствиями». Однако на каком из объектов, он не уточнил.

Сыщиками был проведен комплекс оперативных мероприятий и вскоре они вычислили подозреваемого, которым оказался 27-летний молодой человек, стоявший ранее на учете у специалистов из-за проблем с психикой. Когда в ходе проверки стало ясно неадекватное поведение, то была вызвана неотложка и мужчину доставили в клинику для прохождения очередного курса лечения.

Напомним, 25 ноября в Екатеринбурге было «заминировано» офисное помещение на первом этаже жилого дома. Из него были эвакуированы все посетители. Эвакуация жильцов не потребовалась.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
телефонзвонокЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы