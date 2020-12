В Екатеринбурге по «горячим следам» задержан «телефонный террорист»

В Екатеринбурге полиция задержала молодого человека, который позвонил в дежурную часть и сообщил о заложенной бомбе. Его вычислили почти сразу после звонка.

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Вайнера рядом с «Пассажем» был задержан телефонный террорист, пишет E1 со ссылкой на очевидцев. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о бомбе поступило по линии «02» в 13:13. Неизвестный мужчина рассказал, что в Екатеринбурге произойдет «страшный фейерверк со всеми вытекающими последствиями». Однако на каком из объектов, он не уточнил. Сыщиками был проведен комплекс оперативных мероприятий и вскоре они вычислили подозреваемого, которым оказался 27-летний молодой человек, стоявший ранее на учете у специалистов из-за проблем с психикой. Когда в ходе проверки стало ясно неадекватное поведение, то была вызвана неотложка и мужчину доставили в клинику для прохождения очередного курса лечения. Напомним, 25 ноября в Екатеринбурге было «заминировано» офисное помещение на первом этаже жилого дома. Из него были эвакуированы все посетители. Эвакуация жильцов не потребовалась. В Екатеринбурге «заминировали» офисное помещение в жилом доме

