В Хабаровском крае принят социальный бюджет

В Хабаровском крае парламентарии приняли социально ориентированный бюджет на будущий год. Документ предусматривает, что расходы на социальную защиту, медицину, образование, культуру и спорт составят 65%. Речь идет о сумме, превышающей 79 миллиардов рублей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в первый раз принял участие в заседании депутатов региональной думы. Об этом пишет hab.mk.ru. Бюджет приняли с дефицитом в 7,5 миллиарда рублей. Общий объем доходов составляет порядка 115 миллиардов рублей. Из этой суммы более 33 миллиардов — федеральные субсидии. Расходная часть превысила 122 миллиарда рублей. Михаил Дегтярёв отметил важность сбалансированного бюджета, а также его социальную направленность. К примеру, 12 миллиардов рублей депутаты Хабаровского края хотят потратить на реализацию национальных проектов. На «Демографию», «Здравоохранение», «Жилье», «Безопасные и качественные дороги» выделят более семи миллиардов рублей. На 3,6% в сравнении с нынешним годом выросла доходная часть бюджета. Хабаровские власти в первый раз за восемь лет решили проиндексировать социальные пособия и выплаты, которые получают 400 000 жителей региона. Еще чиновники пообещали увеличить зарплаты педагогам, воспитателям и врачам. На эти цели в бюджете заложили 1,3 миллиарда рублей. Объем инвестиций в проекты территориального общественного самоуправления увеличится на 29 миллионов рублей по сравнению в 2019 годом. Данная строка расходов предусматривает 100 миллионов рублей бюджетных денег. Столько же будет стоить благоустройство дворовых территорий. Михаил Дегтярёв охарактеризовал сложившуюся ситуацию как сложную. Во всем виновата эпидемия коронавируса COVID-19. Однако власти все-таки наметили точки роста на выпадающие доходы. Средства вложат в инвестиционные проекты. Под ними подразумевают возведение детских садов в Циммермановке Ульчского района, в селе Литовко Амурского района и поселке им. Полины Осипенко. Продолжатся работы по переоснащению и ремонту пищеблоков в 59 школах Хабаровского края. На это уже выделили 55 миллионов рублей. Врио губернатора заверил, что он и дальше будет активно взаимодействовать с Москвой. Михаил Дегтярёв продолжит привлекать инвестиции и вносить краевые проекты в федеральную программу. Данная работа уже принесла некоторые результаты. Так, в сравнении с минувшим годом субсидии выросли на 12%.

