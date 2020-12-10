В Хабаровском крае принят социальный бюджет

На 3,6% в сравнении с нынешним годом выросла доходная часть бюджета. Хабаровские власти в первый раз за восемь лет решили проиндексировать социальные пособия и выплаты, которые получают 400 000 жителей региона. Еще чиновники пообещали увеличить зарплаты педагогам, воспитателям и врачам. На эти цели в бюджете заложили 1,3 миллиарда рублей. Объем инвестиций в проекты территориального общественного самоуправления увеличится на 29 миллионов рублей по сравнению в 2019 годом. Данная строка расходов предусматривает 100 миллионов рублей бюджетных денег. Столько же будет стоить благоустройство дворовых территорий.