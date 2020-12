В Минэнерго ожидают достаточно крупных инвестиций в нефтегазохимию

До 3 млрд рублей может получить нефтегазохимическая отрасль уже в ближайшее время.

По словам заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина, принятый в 2020 году закон о введении обратного акциза на СУГ и этан может принести в развивающуюся отечественную нефтегазохимию 2,5-3 млрд рублей. Этому же способствует внедрение инвесткоэффициента, который используется при расчете обратного акциза на нефтяное сырье, пишет oilcapital.ru. Чиновник отметил, что закон делает отрасль более привлекательной в инвестиционном плане. Он считает, что большой потенциал в этом плане имеют Дальний Восток и Ямал. Также замминистра подчеркнул, что для скорейшего развития новой отрасли нужно проработать логистику и различные финансовые инструменты, в том числе изменить кредитную политику. В настоящее время ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса слишком обременительны, но некоторые механизмы, разработанные Минэнерго, позволяют снизить кредитное бремя.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter