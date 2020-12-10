В Минэнерго ожидают достаточно крупных инвестиций в нефтегазохимию

Также замминистра подчеркнул, что для скорейшего развития новой отрасли нужно проработать логистику и различные финансовые инструменты, в том числе изменить кредитную политику. В настоящее время ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса слишком обременительны, но некоторые механизмы, разработанные Минэнерго, позволяют снизить кредитное бремя.