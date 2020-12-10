В Минэнерго ожидают достаточно крупных инвестиций в нефтегазохимию

В Минэнерго ожидают достаточно крупных инвестиций в нефтегазохимию

10 декабря , 23:30ОбществоPhoto: pxhere.com
До 3 млрд рублей может получить нефтегазохимическая отрасль уже в ближайшее время.

По словам заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина, принятый в 2020 году закон о введении обратного акциза на СУГ и этан может принести в развивающуюся отечественную нефтегазохимию 2,5-3 млрд рублей. Этому же способствует внедрение инвесткоэффициента, который используется при расчете обратного акциза на нефтяное сырье, пишет oilcapital.ru.

Чиновник отметил, что закон делает отрасль более привлекательной в инвестиционном плане. Он считает, что большой потенциал в этом плане имеют Дальний Восток и Ямал.

Также замминистра подчеркнул, что для скорейшего развития новой отрасли нужно проработать логистику и различные финансовые инструменты, в том числе изменить кредитную политику. В настоящее время ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса слишком обременительны, но некоторые механизмы, разработанные Минэнерго, позволяют снизить кредитное бремя.

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