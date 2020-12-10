В Нижнем Тагиле ограбившим комиссионку на Космонавтов подросткам вынесли приговор

Напомним, инцидент произошел на улице Космонавтов, 26. Трое молодых людей в масках зашли в магазин и распылили в лицо продавцу газ из баллончика. Один из них избил продавца, другой — разбил витрины и забрал их содержимое. Злоумышленники похитили более 80 тысяч рублей и 13 сотовых телефонов, тем самым причинив ущерб владельцу в размере более 200 тысяч рублей.