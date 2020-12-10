В Свердловской области тендер-рейдеры сорвали госконтракты на 650 млн рублей

Такие данные по состоянию на 24 ноября предоставил РБК региональный департамент госзакупок. Сорвано оказалось исполнение 847 заказов, то есть 6% от всех договоров, заключенных за год. На них приходится 2% стоимости сделок, за выполненные работы по контрактам подрядчикам выплатили 460 миллионов рублей.