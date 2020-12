В Свердловской области тендер-рейдеры сорвали госконтракты на 650 млн рублей

С начала 2020 года правительство Свердловской области расторгло контракты с подрядчиками на 656 миллионов рублей.

Такие данные по состоянию на 24 ноября предоставил РБК региональный департамент госзакупок. Сорвано оказалось исполнение 847 заказов, то есть 6% от всех договоров, заключенных за год. На них приходится 2% стоимости сделок, за выполненные работы по контрактам подрядчикам выплатили 460 миллионов рублей. В 97% случаев сделки расторгаются по соглашению сторон, 3% договоров разрывают в одностороннем порядке. В случае, если это сделал заказчик, то он может добиться, чтобы контрагента включили в федеральный реестр недобросовестных поставщиков. С 2018 по 2020 год ФАС добавила в список 92 фирмы, они не исполнили 114 контрактов на сумму более 716 миллионов рублей. По словам заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который курирует госзакупки, значительная часть расторгнутых сделок приходится на компании, которые строят бизнес не на исполнении контрактов, а на самом участии в закупочных процедурах. Такие организации заявляются на выполнение заказов, при этом не планируют их выполнять. Такие компании получили название тендерных рейдеров, они создают проблемы для всех участников госзакупок.

