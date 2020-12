Подавляющее большинство жителей Карелии считает, что последний день текущего года должен быть выходным.

Опрос показал, что более 90% жителей региона согласились с предложением председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича сделать этот день выходным. Данную инициативу поддержал и глава Карелии Артур Парфенчиков, пишет karelinform.ru. По мнению Шандаловича, предпраздничный выходной позволит людям лучше подготовиться к встрече Нового года. Сообщается, что в региональном управлении труда уже готовят распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter