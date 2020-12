Власти Нижнего Тагила объяснили высокую стоимость ледового городка в этом году

В мэрии Нижнего Тагила объяснили, почему в этом году будет построен самый дорогой за всю историю города ледовый городок.

Компании «Уралстрой-НТ» заплатят за строительство 23,48 миллиона рублей, в 2019 году сумма была в два раза меньше. 10 декабря прошла комиссия по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Там спикер гордумы Вадим Раудштейн задал вопрос о выделенной сумме. В мэрии в ответ заявили, что новое оборудование, которое приобретут в этом году, будет служить в будущем и сократит расходы в последующие годы. По словам замначальника управления городским хозяйством Игоря Комарова, раньше ледовый городок строил «Парад-НТ». При этом иллюминацию поставляли из Санкт-Петербурга, гирлянды приобретал «Горсвет-НТ». Цена льда составляет около четверти стоимости. Если всё вместе сложить, то сегодняшняя стоимость городка даже ниже. Потому что камеры видеонаблюдения не будут демонтироваться, они останутся. Праздничное освещение также будет использоваться в другие годы,цитирует Комарова АН «Между строк». В этом году большое внимание уделят светодиодным и ледовым скульптурам. На площади установят новые фигуры, которые можно будет использовать в качестве фотозон. Вокруг новогодней ели сделают гигантский светящийся шатёр. Часть денег будет выделено на установку инфракрасных камер с возможностью ночного видения, они будут работать постоянно. Также депутат и директор ФОК «Президентский» Александр Долгоруков спросил, почему на площади установят фигуру кричащего петуха, а не быка. Ему пояснили, что по старославянскому календарю 2021 год символизирует кричащий петух, белый металлический бык является главным символом китайского календаря. С предложением тотема древнеславянского календаря в 2018 году выступил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Для строительства новогоднего городка в Тагиле используют более 900 кубометров льда Напомним, в этом году для строительства новогоднего городка в Нижнем Тагиле используют более 900 кубометров льда из Тагильского пруда.

