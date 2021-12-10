Буцаев заявил, что новая реформа РОП запустится в 2022 году

Как сообщает 360tv.ru, такой законопроект будет обязывать производителей и импортеров товаров и упаковки нести ответственность за утилизацию отходов. Для выполнения подобных условий будут действовать специальные нормативы, которые собираются повысить в 2022 году.
Помимо этого, в аппарате правительства и РЭО рассказали, по каким причинам отодвинули сроки принятия и как скоро примут законопроект о РОП.
Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, в свою очередь, подчеркнул, что проект постановления, который предусматривает введение новых нормативов, согласно концепции РОП, подготовлен. На данном этапе его согласовывают между собой различные ведомства в ускоренном порядке.
Планируется, что правительство внесет данный законопроект в середине декабря этого года. Он напомнил, что в конце ноября состоялось согласительное совещание со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Буцаев подчеркнул, что введение новых правил и реформа РОП неизбежны. Подытожив, глава РЭО сказал, что компания планирует запустить реформу РОП в начале 2022 года.
Помимо этого, Абрамченко добавила, что реформа подразумевает введение новых нормативов утилизации и системный пересмотр действующего регулирования. Иными словами, данная инициатива начнет действовать лишь после согласования новой нормативной базы. Она подчеркнула, что стороны пытаются сделать все для ускорения данного процесса.
По ее словам, законопроект попадал в обсуждение во время различных дискуссий, участниками которых становились федеральные органы исполнительной власти и предприниматели. Вице-премьер заявила, что со всеми участниками обсуждения согласовали принятие этого документа.
Кроме того, Абрамченко рассказала, что действующие нормативы утилизации собираются продлить с 1 января следующего года во избежании правового вакуума. Также она добавила, что после принятия нового законопроекта разработают и утвердят новые нормативы. Данную информацию предоставляет rbc.ru.
В РЭО рассказали, что проект о продлении нормативов на следующий год имеется на руках. Планируется, что внесение в правительство страны состоится в середине декабря 2021 года. Помимо этого, в компании подчеркнули, что новые правила РОП начнут действовать уже в следующем году.