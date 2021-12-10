Буцаев заявил, что новая реформа РОП запустится в 2022 году

В РЭО рассказали, что проект о продлении нормативов на следующий год имеется на руках. Планируется, что внесение в правительство страны состоится в середине декабря 2021 года. Помимо этого, в компании подчеркнули, что новые правила РОП начнут действовать уже в следующем году.