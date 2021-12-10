Давыдов: Без продукции химпрома Россия не сможет сохранить независимость

Давыдов: Без продукции химпрома Россия не сможет сохранить независимость
Давыдов: Без продукции химпрома Россия не сможет сохранить независимость
Сегодня, 21:05ОбществоФото: pxhere.com
Одно из ведущих российских химических предприятий АО «Башкирская содовая компания» предлагает построить в России сеть научно-технических центров развития химической промышленности.

Как сообщил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов, подобную сеть необходимо создать при поддержке государства на базе отечественных промышленных предприятий. Вопрос химического суверенитета страны также был поднят в декабре в ходе встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными, информирует «Эксперт».

«Химический суверенитет не менее важен, чем продовольственная безопасность. Без полимеров, полупроводников и другой продукции химпрома страна просто не сможет сохранить независимость», — обратил внимание Эдуард Давыдов.

Руководитель БСК также подчеркнул, что развитие химической промышленности страны может стать драйвером экономического роста. По его мнению, с целью развития технологий высоких переделов к процессу производства необходимо привлекать сферу образования и науки.

«Сделать это можно, если создать сеть научно-технических центров при крупнейших предприятиях химпрома и наладив между ними кооперацию», — отметил Давыдов.

Гендиректор компании АО «БСК» также сообщил, что в настоящее время предприятие является лидером в России по разработке и использованию самых востребованных инновационных решений в области экологизации и интенсификации производства, новых продуктов и процессов. В научно-техническом центре компании числятся сто экспертов, которые в ежедневном режиме трудятся над созданием новых и модернизации существующих технологий.

Так, БСК стала первой в России компанией, на базе которой была разработана технология разделения дистиллерной жидкости на твердую и жидкую фракции, которые могут быть применены и в хозяйстве.

В частности, твердая фракция, выделенная из отходов содового производства, применяется как рекультивант для восстановления нарушенных земель. А из жидкой фракции получают хлористый кальций, его применяют в ряде отраслей промышленности: нефтяной промышленности, металлургии, коммунальном хозяйстве и строительстве.

Иными словами, благодаря разработкам ученых научно-технического центра БСК найдена возможность уменьшить отрицательное влияние на окружающую среду через переработку отходов в востребованный продукт.

На сегодняшний день Башкирская содовая компания является индустриальным партнером республиканских властей в создании карбоновых полигонов. Специалисты разрабатывают сверхтонкие мембраны, способные улавливать до 90% выбрасываемого в атмосферу углекислого газа и возвращать его в цикл производства. Компания использует СО2 для карбонизации аммиачного рассола, а после запуска новой линии по производству хлористого кальция сможет дополнительно утилизировать 2 миллиона кубических метров диоксида углерода ежегодно.

«У нас есть целый ряд бизнес-идей, которые позволяют вплотную приблизиться к производству замкнутого цикла. При этом главное — симбиоз производства, образования и науки должен привести к мощному рывку в плане технологий и к экономическому росту… А в итоге — к достижению химического суверенитета страны и закреплению России на передовых позициях в области химии», — подытожил глава БСК.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы