Давыдов: Без продукции химпрома Россия не сможет сохранить независимость

«У нас есть целый ряд бизнес-идей, которые позволяют вплотную приблизиться к производству замкнутого цикла. При этом главное — симбиоз производства, образования и науки должен привести к мощному рывку в плане технологий и к экономическому росту… А в итоге — к достижению химического суверенитета страны и закреплению России на передовых позициях в области химии», — подытожил глава БСК.