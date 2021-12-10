Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Также обладателем данной премии в 2021 году стала журналистка из Филиппин Мария Рессе. Они получили награду за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира», сообщает «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что Муратов стал лауреатом еще в октябре текущего года. Он заявил, что вложит премию в благотворительность, а также поддержит независимые СМИ в России.
Напомним, несколько педагогов и учеников учреждений дополнительного образования региона и колледжей искусств получили именные стипендии и премии губернатора Евгения Куйвашева.