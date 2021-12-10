Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Сегодня, 21:47ОбществоФото: 1MI
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в столице Норвегии получил Нобелевскую премию мира.

Также обладателем данной премии в 2021 году стала журналистка из Филиппин Мария Рессе. Они получили награду за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира», сообщает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Муратов стал лауреатом еще в октябре текущего года. Он заявил, что вложит премию в благотворительность, а также поддержит независимые СМИ в России.

Напомним, несколько педагогов и учеников учреждений дополнительного образования региона и колледжей искусств получили именные стипендии и премии губернатора Евгения Куйвашева.

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