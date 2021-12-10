Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Нижнем Тагиле в 2022 году

бесплатная школьная и спортивная форма на весь период учебы в школе. Данная выплата является единовременной и положена на весь период обучения в школе многодетным семьям. Представляет собой компенсацию затрат на покупку одежды для посещения детьми общеобразовательного учреждения;

предоставление медикаментов для детей до 6 лет по рецептам врачей. Получать лекарства дети до 3 лет могут согласно федеральному и

региональному

законодательству. Перечень лекарственных препаратов, которые могут быть предоставлены бесплатно и на льготных условиях в Свердловской

области,

ежегодно обновляется.