Компания Потанина «Интеррос капитал» переехала в Россию

Международная компания ООО «Интеррос Капитал» сменила адрес регистрации с кипрского на российский. Владелец группы «Интеррос» Владимир Потанин пояснил, что решил перевести компанию под российскую юрисдикцию, так как свыше 90 процентов бизнеса «Интерроса» сосредоточено именно здесь.

Компания обосновалась на острове Русский — в специальном административном районе (САР), пишет interfax.ru. Потанин подчеркнул, что его зарубежные структуры из группы «Интерроса» с 2015 года платят налоги в российскую казну, и он заинтересован в том, чтобы россияне могли видеть, на реализацию каких проектов внутри страны направляются инвестиции группы компаний. Что же касается выбора острова Русский для регистрации компании, то, по словам бизнесмена, группа «Интеррос» планирует стать якорным инвестором Дальневосточного региона. Тем более что образованный компанией нынешней осенью венчурный фонд «Восход» уже финансирует ряд крупных коммерческих проектов, в том числе — строительство курорта «Парк «Три Вулкана» на Камчатке. А в дальнейшем предполагается инвестировать также в инновационные проекты и стартапы. Владимир Потанин также пояснил, что на решение перевести компанию под российскую повлиял также тот факт, что ряд преимуществ, которые ранее предоставлялись только в оффшорах, ныне предлагаются в специальных административных районах Российской Федерации, что имеет большую привлекательность для инвесторов. В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что «Интеррос» является стратегическим партнером. по его словам, власти страны приветствуют смену адреса регистрации и юридического адреса компании (редомициляцию) на российские и рассчитывают на инвестиции со стороны группы «Интеррос». Министр также заявил, что правительство намерено оказывать группе компаний Потанина всю необходимую поддержку.

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