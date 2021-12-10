На нашествие насекомых из-за фекального потопа пожаловались екатеринбуржцы

На блох, клопов и тараканов пожаловались жители дома на улице Бетонщиков, 6 в Екатеринбурге. Причиной, по их словам, стал фекальный потоп, который уже пол года не устраняется в подвале.

В квартирах жильцов высокая влажность, из подвала поднимается сырость, рассказывают местные жители. Они отмечают, что затопление произошло ещё в августе и воду оттуда не откачали. Из-за этого, жалуются жители, в квартирах завелись блохи, клопы и тараканы, пишет Е1. Обращения в Водоканал и управляющую компанию, по словам жителей, не принесли результата. Одна из жительниц рассказала, что у её ребёнка муковисцидоз, лёгочная недостаточность. Она говорит, что в квартире им тяжело дышать, а также там есть паразиты. Во время ремонта, отмечает жительница, были убраны вентиляционные окна и теперь там копится конденсат, по дому распространяется сырость и много тараканов. На данный момент, по словам жительницы дома, в квартире влажность составляет 71% при нормативе 30-45% и не более 60%. В Водоканале женщине сообщили, что проблему с потопом должна решать управляющая компания. Сам Водоканал, рассказала женщина, отвечает за городские сети. Они отметили, что в подвале система должна быть герметичной, чтобы при засорах стоки не выливались в подвал. Обеспечивать эту герметичность должна управляющая компания. Однако в управляющей компании, по словам екатеринбурженки, проблему решать не торопятся. В компании «Радомир-инвест», по словам женщины, ничего не предпринимают. Работники 9 декабря осмотрели подвалы и уехали, говорит жительница.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter