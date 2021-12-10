Обманувшая сотню уральцев турагент отправилась за решетку в Екатеринбурге

Обманувшая сотню уральцев турагент отправилась за решетку в Екатеринбурге
Обманувшая сотню уральцев турагент отправилась за решетку в Екатеринбурге
Сегодня, 19:30ОбществоФото: 1MI
Шесть лет колонии получила турагент из Лесного, которая обманула несколько десятков жителей Лесного. Женщина брала средства на путевки, однако ничего не заказывала. Приговор вынес Верх-Исетский суд уральской столицы.

Как стало известно, мошеннические действия свердловчанка совершала с октября 2018 года по август 2019 года. Общий ущерб, нанесенный клиентам, составил 9,7 миллиона рублей, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Ранее у женщины сложилась хорошая репутация, местные жители советовали ее в качестве надежного агента. После того, как она собрала почти 10 миллионов на «туры», в 2019 года женщина закончила заниматься бизнесом. От ее действий пострадали 108 человек.

В общей сложности в данном деле набралось 35 томов. На данный момент на имущество женщины: две иномарки и трехкомнатную квартиру, наложен арест. Об этом TagilCity.ru рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, слушание дело проходило в уральской столице, поскольку здесь был открыт счет последней жертвы турагента.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в Нижнем Тагиле в полиции во второй раз отказано в заведении уголовного дела в отношении мошенницы-турагента Оксаны Забавиной.

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ЭксклюзивЕкатеринбург
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