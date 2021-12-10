Отменить новогодние корпоративы рекомендовано компаниям Свердловской области

Отменить новогодние корпоративы рекомендовано компаниям Свердловской области
Отменить новогодние корпоративы рекомендовано компаниям Свердловской области
Сегодня, 09:31ОбществоФото: 1MI
Воздержаться от новогодних корпоративов рекомендуется предприятиям Свердловской области. Причиной является неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе.

Распространенность COVID-19 по-прежнему остается на высоком уровне, сообщил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

Он отметил, что рекомендуется минимизировать проведение мероприятий. Такие рекомендации были выпущены в прошлом году, однако ситуация не сильно изменилась, сообщил Креков.

Напомним, ранее детям разрешили посещать торговые центры Свердловской области без родителей. Это обусловлено тем, что случаи заражения коронавирусом постепенно снижаются. Более половины коек при этом освобождены и переведены в штатный режим работы.

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