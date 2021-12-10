Проект восстановления моста после потопа в Салде разработают за 3 млн

За год «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» должна разработать проект реконструкции моста и получить положительное заключение госэкспертизы.
Аукцион на поиск организации проходил до 19 ноября 2021 года. Заявки подали четыре организации: ООО «Запад-Уралдорпроект», ООО «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов», ООО «Астра-групп» и ООО «АТ».
Претендентами на место победителя стали «Запад-Уралдорпроект» и «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов», которые предложили наименьшую стоимость контракта — 2 млн 929 тысяч рублей. В результате организатор выбрал «НИЛ Трансмост», так как она подала заявку на одну минуту раньше конкурента.
Напомним, мост через реку Салда был снесен паводком в июле этого года. Из-за сильного ливня в Верхней и Нижней Салде был объявлен режим ЧС.