Проект восстановления моста после потопа в Салде разработают за 3 млн

Проект восстановления моста после потопа в Салде разработают за 3 млн
Проект восстановления моста после потопа в Салде разработают за 3 млн
Сегодня, 13:28ОбществоФото: скриншот с видео во "ВКонтакте"
На проект реконструкции моста в районе дома № 75 на улице Уральских Добровольцев в Верхней Салде выделили 3,8 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов».

За год «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» должна разработать проект реконструкции моста и получить положительное заключение госэкспертизы.

Аукцион на поиск организации проходил до 19 ноября 2021 года. Заявки подали четыре организации: ООО «Запад-Уралдорпроект», ООО «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов», ООО «Астра-групп» и ООО «АТ».

Претендентами на место победителя стали «Запад-Уралдорпроект» и «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов», которые предложили наименьшую стоимость контракта — 2 млн 929 тысяч рублей. В результате организатор выбрал «НИЛ Трансмост», так как она подала заявку на одну минуту раньше конкурента.

Напомним, мост через реку Салда был снесен паводком в июле этого года. Из-за сильного ливня в Верхней и Нижней Салде был объявлен режим ЧС.

Сюжеты:
ЭксклюзивВерхняя и Нижняя Салда
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