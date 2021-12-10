Проект восстановления моста после потопа в Салде разработают за 3 млн

Претендентами на место победителя стали «Запад-Уралдорпроект» и «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов», которые предложили наименьшую стоимость контракта — 2 млн 929 тысяч рублей. В результате организатор выбрал «НИЛ Трансмост», так как она подала заявку на одну минуту раньше конкурента.