Прокуратура потребовала проведения выборов нового главы Тамбова

Жалоба в ведомство поступила от депутата гордумы Артема Александрова, пишут «Новые известия».
В мае 2021 года срок проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра был увеличен. Ранее он составлял два месяца, а теперь шесть. Однако новые выборы не были объявлены. При этом депутаты планируют вернуться к системе, когда дума назначает сити-менеджера. На данный момент мэра выбирают из двух кандидатов, ставших финалистами конкурса.
С ноября 2020 года исполняющим обязанности мэра является глава регионального отделения партии «Родина» Максим Косенков. Сроки выборов депутаты решили перенести, так как считают процедуру неэффективной. Они заявляли, что первые выборы не удалось провести, так как один из финалистов отказался участвовать, а на вторые не допустили ни одного кандидата.
У Косенкова нет возможности утвердиться в должности, так как у него есть судимость. Однако после внесения изменений в городской устав он может официально стать сити-менеджером.