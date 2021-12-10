Прокуратура потребовала проведения выборов нового главы Тамбова

В мае 2021 года срок проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра был увеличен. Ранее он составлял два месяца, а теперь шесть. Однако новые выборы не были объявлены. При этом депутаты планируют вернуться к системе, когда дума назначает сити-менеджера. На данный момент мэра выбирают из двух кандидатов, ставших финалистами конкурса.