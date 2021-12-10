Против введения QR-кодов в общественном транспорте высказалась Татьяна Мерзлякова

Против введения QR-кодов в общественном транспорте высказалась Татьяна Мерзлякова
Против введения QR-кодов в общественном транспорте высказалась Татьяна Мерзлякова
Сегодня, 15:32ОбществоФото: 1MI
Против сохранения системы QR-кодов в общественном транспорте Свердловской области выступила омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что «чистые зоны» в регионе нужно отменить при первой возможности.

Не у всех жителей региона имеется возможность скачивать коды, отметила Мерзлякова, так как некоторые не зарегистрированы на «Госуслугах», а кто-то даже не пользуется смартфонами. Кроме того, по мнению омбудсмена, система неудобна для использования и она не поддерживает расширение ее действия на другие зоны, в том числе и общественный транспорт. Об этом она заявила на пресс-конференции ТАСС.

Мерзлякова считает, что тогда работа транспорта замедлится. Поэтому нужно искать альтернативные источники защиты, подвела итог Мерзлякова.

Напомним, законопроект о повсеместном введении QR-кодов рассматривается в России. Пока не планируется вводить их в автобусах и трамваях. Сделать это хотят в самолетах и на железной дороге.

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