Сайты трех тагильских учителей признаны лучшими в Свердловской области

Сайты трех учителей из Нижнего Тагила признаны лучшими в Свердловской области по итогам конкурса, проведенного институтом образования региона.

Победителями признаны сайты двух учителей иностранных языков гимназии № 18 — Елены Ольковой и Юлии Чернышевой. Еще один принадлежит воспитателю детского сада «Академия детства» Анастасии Дорогастиной, сообщает «Тагильский рабочий». Оценка работ осуществлялась по шести критериям. В частности определялись задачи и цели работы сайта, организация опросов и форумов, материалы сайта, его дизайн, содержание и безопасность. Каждому участнику конкурса будут вручены сертификаты, а призерам и победителям — дипломы.

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