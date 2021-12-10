Сайты трех тагильских учителей признаны лучшими в Свердловской области

Сайты трех тагильских учителей признаны лучшими в Свердловской области
Сайты трех тагильских учителей признаны лучшими в Свердловской области
Сегодня, 15:50ОбществоФото: 1MI
Сайты трех учителей из Нижнего Тагила признаны лучшими в Свердловской области по итогам конкурса, проведенного институтом образования региона.

Победителями признаны сайты двух учителей иностранных языков гимназии № 18 — Елены Ольковой и Юлии Чернышевой. Еще один принадлежит воспитателю детского сада «Академия детства» Анастасии Дорогастиной, сообщает «Тагильский рабочий».

Оценка работ осуществлялась по шести критериям. В частности определялись задачи и цели работы сайта, организация опросов и форумов, материалы сайта, его дизайн, содержание и безопасность.

Каждому участнику конкурса будут вручены сертификаты, а призерам и победителям — дипломы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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