Скорая помощь будет передана на аутсорсинг еще в одном свердловском городе

Скорая помощь будет передана на аутсорсинг еще в одном свердловском городе
Скорая помощь будет передана на аутсорсинг еще в одном свердловском городе
Сегодня, 10:23ОбществоФото: 1MI
Скорую помощь Серова планируется передать на аутсорсинг. Местные жители переживают из-за передачи автомобилей в частные руки.

Такая мера будет применена для улучшения качества обслуживания, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на депутата свердловского ЗакСо Габбаса Даутова.

Местные жители уже направили обращение министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову обращение. В нем они просят разъяснить, действительно ли скорая помощь будет передана на аутсорсинг.

В Минздраве региона информацию о передаче скорых в частные руки в Серове опровергли. Там отметили, что данный вопрос не обсуждается.

Напомним, скорая помощь была передана на аутсорсинг в четырех городах Свердловской области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

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