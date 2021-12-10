Скорая помощь будет передана на аутсорсинг еще в одном свердловском городе

Такая мера будет применена для улучшения качества обслуживания, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на депутата свердловского ЗакСо Габбаса Даутова.
Местные жители уже направили обращение министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову обращение. В нем они просят разъяснить, действительно ли скорая помощь будет передана на аутсорсинг.
В Минздраве региона информацию о передаче скорых в частные руки в Серове опровергли. Там отметили, что данный вопрос не обсуждается.
Напомним, скорая помощь была передана на аутсорсинг в четырех городах Свердловской области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.