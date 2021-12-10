Учащиеся школ искусств Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева

Учащиеся школ искусств Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева
Учащиеся школ искусств Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева
Сегодня, 19:15ОбществоФото: 1МI
Именные стипендии и премии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получили сразу несколько педагогов и учеников учреждений дополнительного образования региона и колледжей искусств. Среди стипендиатов есть и представители Нижнего Тагила.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вручила от имени губернатора Евгения Куйвашева премии и стипендии ученикам и педагогам школ искусств региона. Обращаясь к стипендиатам, чиновница подчеркнула важность дополнительного образования детей в выборе будущей профессии, сообщает «Областная газета».

Десять воспитанников школ искусств Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Серова, Лесного и Верхней Салды получили награды в номинации «Юные дарования». Столько же студентов колледжей искусств столицы Урала получили стипендии в номинации «Молодые дарования».

Семь преподавателей школ искусств из Екатеринбурга, Верхней Салды и Кировграда были отмечены премией «За лучшую педагогическую работу». Отдельную награду — «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале» получила директор Детской музыкальной школы № 6 города Екатеринбурга Маргарита Тлисова.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Евгений Куйвашевискусствоколледж искусствшколыдиректор школы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы