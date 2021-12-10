Учащиеся школ искусств Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева

Именные стипендии и премии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получили сразу несколько педагогов и учеников учреждений дополнительного образования региона и колледжей искусств. Среди стипендиатов есть и представители Нижнего Тагила.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вручила от имени губернатора Евгения Куйвашева премии и стипендии ученикам и педагогам школ искусств региона. Обращаясь к стипендиатам, чиновница подчеркнула важность дополнительного образования детей в выборе будущей профессии, сообщает «Областная газета». Десять воспитанников школ искусств Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Серова, Лесного и Верхней Салды получили награды в номинации «Юные дарования». Столько же студентов колледжей искусств столицы Урала получили стипендии в номинации «Молодые дарования». Семь преподавателей школ искусств из Екатеринбурга, Верхней Салды и Кировграда были отмечены премией «За лучшую педагогическую работу». Отдельную награду — «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале» получила директор Детской музыкальной школы № 6 города Екатеринбурга Маргарита Тлисова. Десять педагогов дополнительного образования Свердловской области получил премии

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