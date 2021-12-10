Учащиеся школ искусств Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вручила от имени губернатора Евгения Куйвашева премии и стипендии ученикам и педагогам школ искусств региона. Обращаясь к стипендиатам, чиновница подчеркнула важность дополнительного образования детей в выборе будущей профессии, сообщает «Областная газета».
Десять воспитанников школ искусств Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Серова, Лесного и Верхней Салды получили награды в номинации «Юные дарования». Столько же студентов колледжей искусств столицы Урала получили стипендии в номинации «Молодые дарования».
Семь преподавателей школ искусств из Екатеринбурга, Верхней Салды и Кировграда были отмечены премией «За лучшую педагогическую работу». Отдельную награду — «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале» получила директор Детской музыкальной школы № 6 города Екатеринбурга Маргарита Тлисова.