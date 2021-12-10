Волшебный поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург

Поезд выехал из Великого Устюга 5 декабря, в дороге он пробудет 41 день. Останавливается состав в крупных российских городах. В поезде есть вагон с фотозоной, сувенирная лавка и вагон-ресторан, где можно попить чай.
Волшебник выходит на перроны и поздравляет жителей с Новым годом. За определенную плату можно с ним сфотографироваться и получить подарки. На перрон и в вагоны будут допускаться лица старше 18 лет только с QR-кодами, сообщает пресс-служба РЖД.
Напомним, 5 мая тагильчане встречали на вокзале ретро-поезд времен ВОВ. В честь 76-й годовщины Победы был организован спектакль, играл духовой оркестр. Взрослые и дети могли посетить вагон-теплушку, медицинский вагон, посидеть в кабине локомотива. На открытой платформе стояла пушка.