Волшебный поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург

Волшебник выходит на перроны и поздравляет жителей с Новым годом. За определенную плату можно с ним сфотографироваться и получить подарки. На перрон и в вагоны будут допускаться лица старше 18 лет только с QR-кодами, сообщает пресс-служба РЖД.