10-тилетнего мальчика искали накануне милиционеры г. Нижний Тагил
11 января 2010, 18:29ОбществоArtem
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Тагильские милиционеры накануне были подняты по тревоге. Они искали мальчика, ушедшего из дома на улице Лебяжинская.
Заявление от родителей поступило 9-го января в 11 вечера. Как рассказали нам в дежурной части УВД Нижнего Тагила, 10-тилетний мальчик, страдающий шизофренией, еще 8-го января пошел погулять и не вернулся. Всю ночь и утро продолжались поиски ребенка. Мальчика нашли у друга в доме на улице Нижняя Черепанова. Там он ночевал две ночи. Ребенок найден в хорошем состоянии. Он здоров и сыт. Инспекторы по делам несовершеннолетних будут разбираться во всех деталях этого дела.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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