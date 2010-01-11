10-тилетнего мальчика искали накануне милиционеры г. Нижний Тагил

Заявление от родителей поступило 9-го января в 11 вечера. Как рассказали нам в дежурной части УВД Нижнего Тагила, 10-тилетний мальчик, страдающий шизофренией, еще 8-го января пошел погулять и не вернулся. Всю ночь и утро продолжались поиски ребенка. Мальчика нашли у друга в доме на улице Нижняя Черепанова. Там он ночевал две ночи. Ребенок найден в хорошем состоянии. Он здоров и сыт. Инспекторы по делам несовершеннолетних будут разбираться во всех деталях этого дела.