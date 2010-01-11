Прожиточный минимум на Среднем Урале вырос
11 января 2010, 16:58ОбществоArtem
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Так, по данным ГородФМ, в первом квартале этого года он составит 5 тысяч 201 рубль.
По сравнению с аналогичным периодом года прошлого он вырос почти на 490 рублей. Отмечу, что увеличение прожиточного минимума произойдет, в основном, за счет подорожания услуг.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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