Семеро жителей г. Нижний Тагил стали заслуженными путешественниками России
11 января 2010, 17:16ОбществоArtem
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Туристы городского клуба «Азимут» накануне получили это почётное звание.
Заслуженными становятся путешественники, активно занимающиеся спортивным туризмом не менее 20 лет, совершающие первопрохождения, руководящие походами высших категорий сложности, участвующие и побеждающие в чемпионатах. Заслуженными путешественниками стали Александр и Виктор Величковы, Сергей Безроднов, Владимир Фёдоров, Анатолий Федченко, Вячеслав и Наталья Самборские. Ранее в Нижнем Тагиле было несколько заслуженных путешественников России. Один из них – Сергей Харин участвовал в полярной экспедиции, где помогал учёным взвешивать белых медведей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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