Семеро жителей г. Нижний Тагил стали заслуженными путешественниками России

Заслуженными становятся путешественники, активно занимающиеся спортивным туризмом не менее 20 лет, совершающие первопрохождения, руководящие походами высших категорий сложности, участвующие и побеждающие в чемпионатах. Заслуженными путешественниками стали Александр и Виктор Величковы, Сергей Безроднов, Владимир Фёдоров, Анатолий Федченко, Вячеслав и Наталья Самборские. Ранее в Нижнем Тагиле было несколько заслуженных путешественников России. Один из них – Сергей Харин участвовал в полярной экспедиции, где помогал учёным взвешивать белых медведей.