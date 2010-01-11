Свердловские дороги – не самые худшие в России
11 января 2010, 16:32ОбществоArtem
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Среди самых неблагополучных в дорожном отношении городов лидирует Владивосток.
Вторым с конца следует Саратов, далее Рязань, Тула и Волгоград. В списке лучших трасс страны первое место заняли дороги Кемерово и Тюмени. Замыкают пятерку лучших Челябинск и Набережные Челны. Москва, как ни странно, занимает лишь шестое место.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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