Свердловские дороги – не самые худшие в России

Вторым с конца следует Саратов, далее Рязань, Тула и Волгоград. В списке лучших трасс страны первое место заняли дороги Кемерово и Тюмени. Замыкают пятерку лучших Челябинск и Набережные Челны. Москва, как ни странно, занимает лишь шестое место.