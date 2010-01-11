Танки и вертолеты российского производства поступят в Венесуэлу

"В ближайшее время в Венесуэлу прибудет первая партия танков, которые будут направлены на усиление мотострелковой бригады. Кроме того, вдоль границы с Колумбией будут размещены ударные армейские вертолеты, которые прибывают из России", - сказал президент Венесуэлы. Как отмечает РИА Новости, Уго Чавес в ходе визита в Россию в сентябре получил от Москвы кредит на покупку военной техники. В счет кредита КарАкас подписал соглашение о закупке в России военной техники, в том числе 92-х танков Т-72С. Президент России Дмитрий Медведев, комментируя тогда подписание соглашения с Венесуэлой, отметил, цитирую, что «танки у нас хорошие».