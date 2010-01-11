Танки и вертолеты российского производства поступят в Венесуэлу
11 января 2010, 16:38ОбществоArtem
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Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о начале размещения танков и вертолетов российского производства на границе с Колумбией.
"В ближайшее время в Венесуэлу прибудет первая партия танков, которые будут направлены на усиление мотострелковой бригады. Кроме того, вдоль границы с Колумбией будут размещены ударные армейские вертолеты, которые прибывают из России", - сказал президент Венесуэлы. Как отмечает РИА Новости, Уго Чавес в ходе визита в Россию в сентябре получил от Москвы кредит на покупку военной техники. В счет кредита КарАкас подписал соглашение о закупке в России военной техники, в том числе 92-х танков Т-72С. Президент России Дмитрий Медведев, комментируя тогда подписание соглашения с Венесуэлой, отметил, цитирую, что «танки у нас хорошие».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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