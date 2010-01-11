Высота снежного покрова в г. Нижний Тагил – более полуметра

В этот день выпало более 15 миллиметров осадков, сообщили нам в нижнетагильской метеостанции. Отмечу, что по расчетам метеорологов, миллиметр осадков - это один литр воды на квадратный метр. На метеостанции стоят осадкомерные ведра, из которых наблюдатель выпавшие осадки выливает в специальный сосуд, по которому и измеряется истинное количество влаги. Твердые осадки, то есть снег растапливают и измеряют получившуюся воду. Сейчас, по данным метеорологов, высота снежного покрова в городе приближается к 60-ти сантиметрам. Таким количеством снега зима не баловАла тагильчан уже несколько лет.