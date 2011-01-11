Экстремальные способы встретить новый год знают в Нижнем Тагиле

В новогодние праздники группа альпинистов нижнетагильского клуба Азимут совершила сложное восхождение на гору Эльбрус в зимних условиях. А ребята, которые только начинают альп-тренировки, все новогодние каникулы провели на Аракульском Шихане.

В свободном падении встретили 2011 год члены экстремальной команды MADS. Под бой курантов ребята совершили прыжок с альпинистскими верёвками с высоты 15 метров. А на праздничные дни отправились в Пермский край, прыгать со 110-тиметровой скалы Ветлан, расположенной на берегу реки Вишера.