Экстремальные способы встретить новый год знают в Нижнем Тагиле
11 января 2011, 17:44ОбществоАнка
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Сложное восхождение и свободное падение.
В новогодние праздники группа альпинистов нижнетагильского клуба Азимут совершила сложное восхождение на гору Эльбрус в зимних условиях. А ребята, которые только начинают альп-тренировки, все новогодние каникулы провели на Аракульском Шихане.
В свободном падении встретили 2011 год члены экстремальной команды MADS. Под бой курантов ребята совершили прыжок с альпинистскими верёвками с высоты 15 метров. А на праздничные дни отправились в Пермский край, прыгать со 110-тиметровой скалы Ветлан, расположенной на берегу реки Вишера.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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