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Гречка по 100, картошка по 45. Рост цен принёс начавшийся год жителям Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гречка по 100, картошка по 45. Рост цен принёс начавшийся год жителям Нижнего Тагила

11 января 2011, 18:38ОбществоАнка
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