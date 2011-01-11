Гречка по 100, картошка по 45. Рост цен принёс начавшийся год жителям Нижнего Тагила

И в марте ожидается очередной скачёк цен на этот корнеплод. Причина подорожания второго хлеба – в росте цен на электроэнергию и коммунальные услуги. Эти затраты у поставщиков картофеля выросли на 15%, и чтобы компенсировать расходы, их немедленно заложили в отпускную цену. В результате при неизменной торговой надбавке выросла и цена для конечных покупателей, то есть рядовых тагильчан. К тому же запасы картофеля невелики, да и в процессе хранения он портится, отметила Галина Веверица.