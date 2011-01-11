Гречка по 100, картошка по 45. Рост цен принёс начавшийся год жителям Нижнего Тагила
Как рассказала начальник отдела торговли управления по развитию потребительского рынка и услуг Нижнего Тагила Галина Верверица, за 10 дней цена на картофель в магазинах города взлетела на 30%. Если перед новым годом килограмм картошки стоил почти 30 рублей, то теперь его цена перевалила за 40 рублей.
И в марте ожидается очередной скачёк цен на этот корнеплод. Причина подорожания второго хлеба – в росте цен на электроэнергию и коммунальные услуги. Эти затраты у поставщиков картофеля выросли на 15%, и чтобы компенсировать расходы, их немедленно заложили в отпускную цену. В результате при неизменной торговой надбавке выросла и цена для конечных покупателей, то есть рядовых тагильчан. К тому же запасы картофеля невелики, да и в процессе хранения он портится, отметила Галина Веверица.
Резко подорожало пшено. Цена на него выросла почти вдвое – до 38-ми рублей за килограмм. Продолжает дорожать и гречка. Теперь по цене она почти сравнялась с деликатесами. Килограмм гречневой крупы в Нижнем Тагиле теперь можно купить уже за 100 рублей. Но в большинстве магазинов она, к счастью, стоит несколько дешевле – чуть больше 60-ти рублей, рассказала Галина Веверица.
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