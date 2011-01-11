Медики в Нижнем Тагиле готовятся к переменам

Этот закон не пересматривался уже около 20-ти лет, рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильского управления здравоохранения Оксана Хулап. И сейчас проект нового документа готовит медикам множество новшеств. Сегодня в медицине действует участковый принцип. Каждый тагильчанин приходит на приём к врачу, который обслуживает его участок. На каждом участке взрослой поликлиники проживает 1200 человек, детской – 800. Можно с разрешения главного врача поликлиники обследоваться у другого врача. Согласно готовящемуся закону, любой тагильчанин сможет ходить на лечение к тому врачу, к которому захочет. Как это будет работать в действительности, пока не совсем ясно, отметила Оксана Хулап.