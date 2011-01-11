Минимальная цена на водку повысилась до 98 рублей за 0,5 литра
11 января 2011, 16:53ОбществоАнка
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Минимальная цена рассчитана Росалкогольрегулированием, исходя из увеличения акциза на алкоголь с 2011 года на 10% — до 231 рубля, передает РИА «Новости».
Минимальная розничная цена на коньяк с 1 января 2011 года составляет в России 193 рубля за 0,5 литра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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