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Минимальная цена на водку повысилась до 98 рублей за 0,5 литра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минимальная цена на водку повысилась до 98 рублей за 0,5 литра

11 января 2011, 16:53ОбществоАнка
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