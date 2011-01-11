Онищенко пообещал помешать Мавроди создать новую финансовую пирамиду

«Если у нас будет хотя бы малейшее юридическое основание с точки зрения защиты прав потребителей, то мы будем оказывать самое решительное противодействие этой, по определению, финансовой авантюре», — заявил Геннадий Онищенко.

Напомним, накануне основатель системы «МММ» Сергей Мавроди в своем блоге объявил о начале новой акции — МММ-2011, которая расшифровывается как «Мы Можем Многое». Обычным вкладчикам он обещает прибыль 20% в месяц, а пенсионерам — 30%.Между тем и представители платежной системы WebMoney, на базе которой Сергей Мавроди пообещал запустить проект МММ-2011, пообещали не допустить нелегального использования электронных кошельков.

Газета «Коммерсант» пишет, что WebMoney будет отслеживать все факты «нездоровой активности» владельцев электронных кошельков, которые предназначены для оплаты товаров и услуг, а также перевода средств, не предполагающего извлечения прибыли. Сам Мавроди заявил «Коммерсанту», что не видит препятствий к использованию WebMoney в своем новом проекте. «Подобная деятельность не требует никакой лицензии, ведь граждане просто обмениваются средствами между собой», - отметил он.