Отправлять неподготовленных школьников в поисковые экспедиции на поля сражений опасно

По словам Александры Ванюковой, до сих пор земля, на которой проходили бои, полна взрывоопасных предметов, а значит работа на полях сражений – серьезный риск. Поэтому в поисковые отряды сегодня набирают подростков не младше 13-ти лет, которых сопровождают опытные инструкторы. Организовать такие поисковые экспедиции для школьников всей страны Александра Ванюкова считает практически невозможным.