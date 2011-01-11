Отправлять неподготовленных школьников в поисковые экспедиции на поля сражений опасно
11 января 2011, 18:34ОбществоАнка
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Так руководитель филиала Свердловской областной общественной организации поисковых отрядов Александра Ванюкова прокомментировала инициативы по развитию патриотического воспитания в России, в рамках которых предлагается отправлять школьников в каникулы на поиски солдатских захоронений времен Великой Отечественной войны.
По словам Александры Ванюковой, до сих пор земля, на которой проходили бои, полна взрывоопасных предметов, а значит работа на полях сражений – серьезный риск. Поэтому в поисковые отряды сегодня набирают подростков не младше 13-ти лет, которых сопровождают опытные инструкторы. Организовать такие поисковые экспедиции для школьников всей страны Александра Ванюкова считает практически невозможным.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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