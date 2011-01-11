Праздничный стол обошёлся в среднем жителю Нижнего Тагила в 3000 рублей

В ней – мясо, рыба, деликатесы, водка, шампанское, овощи и фрукты – главным образом, мандарины. Они кстати, почти не подорожали перед праздниками – сетевые магазины сдерживали цену на главный новогодний цитрус. По словам Галины Веверицы, закупали продукты к новогоднему столу тагильчане в основном в крупных торговых центрах. Здесь же присматривали подарки. Активнее всего в качестве подарков покупали тагильчане перед новым годом косметику и парфюмерию. На втором месте – бытовая техника и электроника.