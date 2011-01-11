Река Чусовая уже готовится к крещению

Традиционно сотрудники парка готовят прорубь для погружения на Межевой Утке. И приглашают верующих окунуться в крещенскую воду. Новогодние праздники прошли в природном парке спокойно. Зимой парк «Река Чусовая» готов принять туристов на базах отдыха, предоставить им лыжи и снегокаты. Отметим, что сегодня у работников парка – профессиональный -День заповедников и национальных парков.