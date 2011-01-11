Река Чусовая уже готовится к крещению
11 января 2011, 17:18ОбществоАнка
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Природный парк «Река Чусовая» уже готовится к крещению.
Традиционно сотрудники парка готовят прорубь для погружения на Межевой Утке. И приглашают верующих окунуться в крещенскую воду. Новогодние праздники прошли в природном парке спокойно. Зимой парк «Река Чусовая» готов принять туристов на базах отдыха, предоставить им лыжи и снегокаты. Отметим, что сегодня у работников парка – профессиональный -День заповедников и национальных парков.
В этот день в 1916 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.Всего в России насчитывается 100 заповедников и 35 национальных парков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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