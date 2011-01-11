Счастливое Рождество подарили детям из реабилитационного центра «Радуга» в Нижнем Тагиле

Театрализованное представление Рождественских традиций и о самом празднике, поставленное активистами, привели детей в восторг. На средства, которые пожертвовали предприниматели и простые тагильчане, волонтеры купили мягкие игрушки и развивающие игры. Приятно удивил житель Екатеринбурга Василий Тихонов, который в Интернете случайно узнал об акции «Русской Демографии» и связался с волонтерами. Он передал волонтерам те же самые подарки, что и купил своим детям.