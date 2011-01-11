Счастливое Рождество подарили детям из реабилитационного центра «Радуга» в Нижнем Тагиле
11 января 2011, 17:36ОбществоАнка
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Около месяца волонтёры собирали средства на подарки сиротам.
Театрализованное представление Рождественских традиций и о самом празднике, поставленное активистами, привели детей в восторг. На средства, которые пожертвовали предприниматели и простые тагильчане, волонтеры купили мягкие игрушки и развивающие игры. Приятно удивил житель Екатеринбурга Василий Тихонов, который в Интернете случайно узнал об акции «Русской Демографии» и связался с волонтерами. Он передал волонтерам те же самые подарки, что и купил своим детям.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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