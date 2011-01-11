Сегодня – международный день «Спасибо»

Об этом сообщает сайт Календарь событий. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.