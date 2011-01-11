Свердловчане увидят первыми фильм Евгения Гришковца
11 января 2011, 16:47ОбществоАнка
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Известный режиссер и актер Евгений Гришковец покажет уральской столице фильм «Сатисфакция», где исполнил главную роль.
Официальная российская премьера запланирована на 20 января, но Свердловчане увидят фильм уже в эту субботу, 15 января. Как пишет АПИ, Гришковец лично представит фильм, пообщается с первыми зрителями, раздаст желающим автографы, а также поучаствует в фотосессии. Фильм создан по сценарию Евгения Гришковца, который также стал одним из продюсеров картины.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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