«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле вернул государству гарантии
11 января 2011, 17:55ОбществоАнка
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Государственная поддержка в виде гарантий по кредитам в размере 10 млрд. рублей, оказанная УВЗ в 2010 году, позволила корпорации пережить период общемирового экономического спада и дала серьезный импульс к развитию.
Под госгарантии были получены кредиты в ВТБ в сумме 3 млрд. рублей, в Уральском банке Сбербанка России на сумму почти 5 млрд. рублей и в Банке Москвы - 3,5 млрд. «Уралвагонзавод» полностью вернула госгарантии, отметили в пресс-службе предприятия. В декабре 2010-го государственные гарантии были выведены из обеспечения, в том числе кредиты в Банке Москвы и ВТБ были досрочно погашены в полном объеме.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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