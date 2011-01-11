«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле вернул государству гарантии

Под госгарантии были получены кредиты в ВТБ в сумме 3 млрд. рублей, в Уральском банке Сбербанка России на сумму почти 5 млрд. рублей и в Банке Москвы - 3,5 млрд. «Уралвагонзавод» полностью вернула госгарантии, отметили в пресс-службе предприятия. В декабре 2010-го государственные гарантии были выведены из обеспечения, в том числе кредиты в Банке Москвы и ВТБ были досрочно погашены в полном объеме.