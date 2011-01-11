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В 2011 году россиянам следует ожидать ускорения роста цен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2011 году россиянам следует ожидать ускорения роста цен

11 января 2011, 15:16ОбществоОльга
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