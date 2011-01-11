В 2011 году россиянам следует ожидать ускорения роста цен

В конце 2010 года сформировалась тенденция роста ускорения роста цен. Всвязи с этим высокий уровень инфляции, по оценке экспертов, можетсохраниться и в 2011 году, что приведет к обесцениванию зарплат ипенсий, а также сделает недоступными кредиты для реального сектораэкономики, пишет «Независимая газета».

Как сообщает «Новый регион», всплеск инфляции был вызван резким подорожанием продовольственныхтоваров, которые в декабре 2010 года подорожали сразу на 2%. При этом запрошедший год продукты питания стали дороже на 12,8%. Удорожаниенепродовольственных товаров за декабрь составило 0,5%, а за год 5%.Услуги подорожали на 0,4% и 8,1% соответственно.

Основные продукты питания подорожали почти вдвое. Так, поданным Росстата, за прошлый год гречка подорожала на 192,5%, картофельна 110,1%, белокочанная капуста – на 108,2%, пшено – на 77,3%.Рост потребительских цен превысил запланированный уровень в том числе ииз-за засухи, погубившей значительную часть урожая, что обернулосьрезким подорожанием продовольственной группы товаров.

По планам Минэкономразвития инфляция в ближайшие три года не превысит 6%. Однако, как отмечает «Новый регион», не только независимые, но иправительственные эксперты не исключают, что инфляция в ближайшее времяспособна еще ускориться. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, в 2011году рост потребительских цен в России может превысить 9%, однако врядли будет выше 10%, а в 2012 году инфляция может достичь двузначногопоказателя.