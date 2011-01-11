В 2011 жители России будут отдыхать на 1 день больше, чем в 2010
11 января 2011, 17:11ОбществоАнка
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В 2011 году большинство жителей России будут отдыхать 117 дней, что на 1 день больше, чем в году минувшем.
Как передает «Новый Регион», в наступившем году на долю жителей России выпадет пять «строенных» выходных: 6,7,8 марта, 30 апреля - 1,2 мая, 7,8,9 мая, 11,12,13 июня и 4,5,6 ноября. Определена одна рабочая суббота – 5 марта. Самым праздным, кроме января, будет февраль – 19 рабочих дней. А больше всего трудиться придется в августе – 23 рабочих дня, а вот 31 декабря, наконец, будет выходным, так как выпадает на субботу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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