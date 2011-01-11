В Подмосковье снова нет электричества
11 января 2011, 08:37Общество
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Во вторник, 11 января, для проведения ремонтных работ отключено электричество в нескольких десятках населенных пунктов в Подмосковье.
Перебои с электроснабжением начались в Московской и ряде других областейЦФО в конце декабря 2010 года. Обледенение проводов привело к обрывулиний электропередач, из-за чего только в Подмосковье без света осталисьоколо 80 населенных пунктов, а также аэропорт «Домодедово».
6 января Центральный региональный центр МЧС РФ объявил о полномвосстановлении электроснабжения Московской области, однако позднеепоявлялась информация, что в ряде населенных пунктов свет по-прежнемуотсутствует, сообщает «Лента.Ru».
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