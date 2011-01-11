В Подмосковье снова нет электричества

Перебои с электроснабжением начались в Московской и ряде других областейЦФО в конце декабря 2010 года. Обледенение проводов привело к обрывулиний электропередач, из-за чего только в Подмосковье без света осталисьоколо 80 населенных пунктов, а также аэропорт «Домодедово».