В Ташкенте снесли памятник герою Великой Отечественной войны
11 января 2011, 08:13Общество
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В столице Узбекистана снесли памятник-монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову.
По сообщениям СМИ, четырехметровый памятник знаменитому военачальнику,стоявший на двухметровом постаменте, сносили шесть бульдозеров. Такжеранее власти Ташкента переименовали Сабир-Рахимовский район и станциюметро, названные в честь героя Великой Отечественной войны. По даннымпресс-службы узбекского парламента, данное решение принято по желаниюграждан этого района столицы Узбекистана.
Сообщается, что власти Узбекистана готовят новое место для памятникагерою Советского Союза. Монумент будет установлен на территории паркаимени Гафура Гуляма в Чиланзарском районе столицы Узбекистана, передаетИА REGNUM со ссылкой на узбекские СМИ.На прежнем месте памятника будет разбита зеленая зона.
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