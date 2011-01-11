В Ташкенте снесли памятник герою Великой Отечественной войны

По сообщениям СМИ, четырехметровый памятник знаменитому военачальнику,стоявший на двухметровом постаменте, сносили шесть бульдозеров. Такжеранее власти Ташкента переименовали Сабир-Рахимовский район и станциюметро, названные в честь героя Великой Отечественной войны. По даннымпресс-службы узбекского парламента, данное решение принято по желаниюграждан этого района столицы Узбекистана.