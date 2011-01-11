Власти Камчатки намерены отменить детский спектакль «Золушка» из-за экстремизма
Об этом написал в своем блоге бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев. На одном из спектаклей побывала заместитель губернатора и некоторые сцены представления показались ей антигубернаторскими.
«В сказке, если вы помните, король переводит часы на час назад, чтобыЗолушка не ушла с бала. А на Камчатке недавно, во исполнение идеи оприближении окраин к Москве, губернатор тоже перевел часы на час назад,что привело к массовым протестам населения. Так что это сцена вспектакле вызвала особенно бурные аплодисменты. И истерику у «властнойдамы», потребовавшей отменить спектакль»,– пишет Максим Машковцев.
Ближайшее представление намечено на 13 января, cостоится ли оно,неизвестно.
Ранее сообщалось, что 11 декабря три тысячи жителей Камчатки вышли намитинг против смены часовых поясов. Там же местные журналисты написалиглаве государства письмо, в котором рассказали, что их заставляютискажать общественное мнение о переводе стрелок, пишет PrimaMedia.ru.
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