Власти Камчатки намерены отменить детский спектакль «Золушка» из-за экстремизма

«В сказке, если вы помните, король переводит часы на час назад, чтобыЗолушка не ушла с бала. А на Камчатке недавно, во исполнение идеи оприближении окраин к Москве, губернатор тоже перевел часы на час назад,что привело к массовым протестам населения. Так что это сцена вспектакле вызвала особенно бурные аплодисменты. И истерику у «властнойдамы», потребовавшей отменить спектакль»,– пишет Максим Машковцев.