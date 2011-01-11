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Власти Камчатки намерены отменить детский спектакль «Золушка» из-за экстремизма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Власти Камчатки намерены отменить детский спектакль «Золушка» из-за экстремизма

11 января 2011, 09:15Общество
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