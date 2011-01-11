«Зафрендить» Чехова и Достоевского предлагают уличные художники из Екатеринбурга (видео)

Первый портрет классика русской литературы, дополненный характерными длясоциальных сетей кнопками «добавить в друзья» и «отклонить», появился впервые дни января на екатеринбургской Плотинке. В течение ближайшейнедели участники арт-группы планируют разместить на улицах городапортреты Льва Толстого, Николая Гоголя и Федора Достоевского. Крометого, жителям Екатеринбурга будет предложено «зафрендить» театралаНиколая Коляду и ряд современных писателей.

«Люди перестают помнить героев, людей, которые положили жизньна то, чтобы мы стали добрей, добросердечней, отзывчивей. Работая над«Уличными классиками», мы поставили перед собой цель побороться с этимпосредством стрит-арта, — рассказывает участник команды «Неарт» АндрейКрупин. - Проанализировав среду обитаниясовременного человека, мыпришли к выводу, что в последние годы интернет все больше и большеоказывает влияние на нашу жизнь. Не знаю ни одного из своих сверстников,кто бы хоть раз в день не вышел бы в социальную сеть».