11 января – самый вежливый день календаря

Инициаторами праздника стали ООН и ЮНЕСКО. Данный праздник появился длятого, чтобы напомнить людям о том, насколько важны в нашей жизни словаблагодарности.

Неслучайно во многих туристических путеводителях и наставлениях туристамчасто указывается: слово «спасибо», произнесенное пусть даже с акцентом, но наязыке страны пребывания, повышает качество обслуживания ипомогает наладить спокойный и приятный отдых.

Кстати, спасибо, что вы с нами!

Кому и за что вы бы хотели сказать «Спасибо»?