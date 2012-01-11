11 января – самый вежливый день календаря
11 января 2012, 15:15Общество
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Сегодня отмечается Международный день «Спасибо».
Инициаторами праздника стали ООН и ЮНЕСКО. Данный праздник появился длятого, чтобы напомнить людям о том, насколько важны в нашей жизни словаблагодарности.
Неслучайно во многих туристических путеводителях и наставлениях туристамчасто указывается: слово «спасибо», произнесенное пусть даже с акцентом, но наязыке страны пребывания, повышает качество обслуживания ипомогает наладить спокойный и приятный отдых.
Кстати, спасибо, что вы с нами!
Кому и за что вы бы хотели сказать «Спасибо»?
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