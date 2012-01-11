Audi официально представила A6 Allroad нового поколения

А6 Allroad нового поколения вполнен по тем же канонам, что и его предшественник: увеличенный на 6 сантиметров дорожный просвет, пластиковый защитный обвес по периметру кузова и дополнительная защита днища. Кроме того, все модификации A6 будут оснащаться адаптивной пневмоподвеской, которая может увеличивать дорожный просвет на 35 миллиметров для преодоления неровностей, либо опускать кузов на 15 миллиметров на высоких скоростях.

Для нового «Оллроуда» пока предусмотрено четыре двигателя: бензиновый 3.0 с механическим нагнетателем, развивающий 310 лошадиных сил (440 Нм), и три трехлитровых дизеля мощностью 204, 245 и 313 лошадиных сил. Последний мотор оснащен двойным турбонаддувом и обладает крутящим моментом в 650 Нм. С нуля до ста километров в час такой универсал будет разгоняться за 5,6 секунды – на 0,3 секунды быстрее, чем бензиновый вариант.

Базовой трансмиссией для A6 Allroad станет семиступенчатый преселективный «робот» S tronic, а самый мощный дизельный мотор будет оснащаться восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, все версии новинки получат систему полного привода на основе дифференциала с коронными шестернями, а мощные модификации будут оснащаться еще и активным дифференциалом на задней оси.

В остальном A6 Allroad мало чем отличается от обычной «шестерки»: «вседорожный» универсал оснащается мехатронным шасси с электроусилитем руля, активным круиз-контролем и системой распознавания знаков и дорожной разметки, адаптивными фарами, «умной» мультимедийной установкой с доступом в интернет и навигацией с картами Google, а также системой кругового обзора и ассистентом парковки.