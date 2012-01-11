Audi показала интерьер нового A3

У автомобилей семейства Audi A3 появится новая панель приборов с графическими индикаторами запаса топлива и температуры двигателя, а также полностью поменяется центральная консоль, которая теперь больше развернута в сторону водителя и где теперь появится тонкий семидюймовый экран (800x480 пикселей) мультимедийной системы MMI нового поколения с процессором Nvidia, способным воспроизводить трехмерную графику.

Управление системой MMI будет осуществляться с помощью специального блока на центральном тоннеле, который отличается от аналогичных элементов на остальных моделях Audi наличием «качающихся» клавиш, заменивших отдельные кнопки выбора основных пунктов меню. Помимо этого, впервые среди всех автомобилей марки в верхнюю часть шайбы управления встроен сенсорный «тач-пад», с помощью которого можно, например, вводить адрес пункта назначения для навигации. Отметим, что у старших моделей Audi такой «тач-пад» расположен на центральном тоннеле отдельно от блока управления MMI.

Кроме того, немецкий производитель предложил концептуальный вариант размещения трех отдельных проекционных дисплеев — для водителя, переднего и задних пассажиров. В целях безопасности водителю будет выводиться только необходимая информация о режиме движения, а передний пассажир сможет использовать такой дисплей в качестве экрана при совершении видеозвонков, при просмотре интернет-страниц или данных навигационной системы.